Conselho Nacional do PSD adia votação de estatutos e Rio anuncia revisão mais profunda

Por Lusa | 04:32

O Conselho Nacional do PSD adiou hoje para novembro a discussão e votação das propostas de alteração aos estatutos apresentadas em Congresso, e Rui Rio anunciou a criação de uma comissão para uma revisão estatutária "mais profunda".

O adiamento da votação das propostas de alteração -- que têm um caráter mais pontual e, na maioria, organizativo -- foi feito a pedido das estruturas distritais do partido, que se queixaram de não as conhecerem em profundidade, e terá lugar na próxima reunião ordinária do Conselho Nacional, dentro de dois meses.

De acordo com o presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, o líder do PSD anunciou na reunião que irá ser criada uma comissão para trabalhar, dentro do partido e com a sociedade civil, uma revisão dos estatutos "mais profunda" ao longo do próximo ano.