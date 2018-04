Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje pela primeira vez sob liderança de Rio

Por Lusa | 05:55

O primeiro Conselho Nacional do PSD sob a liderança de Rui Rio realiza-se hoje, no Porto, e servirá para eleger José Silvano como novo secretário-geral do partido.

Na convocatória, assinada pelo presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, é referido que a ordem de trabalhos terá dois pontos: o primeiro é a eleição do secretário-geral, tal como previsto nos estatutos do partido, e o segundo será a análise da situação política.

A reunião do órgão máximo do PSD entre Congressos tem início marcado para as 21:00, num hotel do Porto.