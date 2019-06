Conselho Superior de Magistrados Judiciais são-tomense suspende três juízes do TC

O Conselho Superior de Magistrados Judiciais (CSMJ) são-tomense suspendeu hoje, preventivamente, os três juízes do Tribunal Constitucional (TC) que aprovaram um acórdão que restituiu a cervejeira Rosema aos irmão Monteiro em 23 do maio, indica um comunicado.

"Este conselho deliberou em suspender preventivamente os senhores António Reffel Raposo, Carlos Olímpio Stock e Leopoldo Machado Marques do exercício das funções de juízes conselheiros do Tribunal Constitucional", refere o CSMJ num extenso comunicado distribuído esta noite aos jornalistas.

Na nota lê-se que o CSMJ "entende que as denúncias feitas pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça no Ministério Publico em relação a tentativa de corrupção de que foi alvo em 2018 devia servir de exemplo para todos os dirigentes e cidadãos deste país, denunciando todas a tentativas de corrupção de que sejam vítimas, para bem de São Tomé e Príncipe".