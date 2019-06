Consolidar a aliança da Renault-Nissan é a prioridade - ministro da Economia de França

A prioridade é "consolidar a aliança" da Renault-Nissan antes de considerar uma reaproximação com outro fabricante, afirmou hoje o ministro da Economia de França, após o fracasso das negociações entre a Renault e o grupo italiano-americano Fiat Chrysler Automobiles.

De forma a "consolidar a aliança" da Renault-Nissan o Estado francês está disposto a "reduzir a sua participação" de 15% no capital do grupo francês, disse Bruno Le Maire, à AFP, à margem do G20, em Fukuoka, no sudoeste do Japão.

A Fiat Chrysler Automobiles anunciou na quarta-feira que desistiu da proposta de fusão com o Grupo Renault. O acordo que daria 50% de participação a cada um dos grupos, foi retirado pelo grupo italiano-americano que apontou não existirem "atualmente condições políticas em França para que essa fusão tenha sucesso".