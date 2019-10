Consórcio Amorim/Vanguard prevê assinar escritura de compra da Comporta em 14 de novembro

O consórcio Amorim/Vanguard, que foi escolhido para a compra de parte dos ativos da Herdade da Comporta, deverá realizar a escritura no dia 14 de novembro, em vez de fazê-lo em 28 de outubro, disse hoje fonte oficial.

O atraso está relacionado com o facto de estarem a ser "finalizados os procedimentos relacionados com as servidões administrativas", ou seja, limitações em favor de outras entidades, na região, salientou a mesma fonte à Lusa.

Questionada sobre a informação, avançada pelo Observador, de que um recurso da empresa Total Value pretende suspender a venda, a mesma fonte não quis comentar.