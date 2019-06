Construção de porto na ilha do Príncipe deve ser "a grande prioridade" nacional - Governo Regional (REPETIÇÃO)

O presidente do Governo Regional do Príncipe elegeu hoje a construção de um porto na ilha como "a grande prioridade" nacional, uma obra que considerou "determinante e urgente" para contrariar o isolamento da região autónoma.

A ilha do Príncipe, com cerca de 7.000 habitantes, é servida, por via marítima, por um pontão, onde apenas pode atracar determinado tipo de navios, o que, combinado com o preço das ligações aéreas com São Tomé, torna "muito difícil" a circulação de pessoas e bens, disse, em entrevista à Lusa, o presidente do executivo regional, José Cardoso Cassandra.

A construção de um porto na capital do Príncipe, Santo António, está orçada em 15 a 20 milhões de euros, segundo um projeto suportado pela União Europeia, que prevê também a requalificação da baía, o desassoreamento da zona e o alargamento do canal para mais 60 metros.