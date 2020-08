Construção do aeroporto moçambicano de Xai-Xai atrasada cinco meses

As obras de construção do Aeroporto Internacional de Xai-Xai, sul de Moçambique, estão com um atraso de cinco meses, devido à impossibilidade de viagem para o país de especialistas chineses para o prosseguimento dos trabalhos, disse hoje fonte oficial.

O diretor dos Serviços de Infraestruturas da Província de Gaza, cuja capital é Xai-Xai, Alberto Matusse, afirmou, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique, que o encerramento de fronteiras aéreas devido à covid-19 está a impedir a saída de especialistas da China para Moçambique.

"Há diligencias para a criação de condições urgentes para a vinda dos especialistas chineses, porque a sua viagem foi condicionada pela covid-19", declarou Alberto Matusse.

Sobre os progressos da construção, Matusse adiantou que a edificação dos edifícios do aeroporto está avançada em 60%, a pista em 50%, a vedação do perímetro do aeroporto em 60% e colocação de betão em 24%.

As obras de construção do Aeroporto Internacional de Xai-Xai foram lançadas pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, em 05 de outubro de 2018 e estão orçadas em cerca de 75 milhões de dólares (65 milhões de euros à época do lançamento da obra).

A infraestrutura, cujas obras estavam inicialmente previstas para terminar dentro de dois anos, terá uma pista de aterragem de 1.800 metros, numa área total de cerca de nove mil metros quadrados.

O aeroporto é resultado de um apoio dos Governos da Alemanha e da China.

