Contestação às presidenciais na Bolívia provoca dezenas de feridos

Um dia de manifestações na Bolívia de apoiantes e adversários dos candidatos presidenciais Evo Morales e Carlos Mesa saldou-se com 30 feridos e este último a prometer que ou vai para a presidência ou para a prisão.

A ministra da Saúde, Gabriela Montaño, adiantou, na rede social Twitter, que um homem de 35 anos estava a ser tratado no hospital da cidade de Santa Cruz, na parte oriental do país, a "um ferimento por projétil no abdómen", o qual estava "em estado crítico".

Há ainda relatos não confirmados de uma morte, avançados pelo vice-presidente do Comité Cívico de Santa Cruz, Romulo Calvo, em conferência de imprensa.