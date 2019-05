Contra-almirante da Marinha anunciado como presidente da agência de exportações brasileira

Por Lusa | 01:35

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) informou que o contra-almirante da Marinha Sergio Segovia Barbosa tomou posse na segunda-feira como novo presidente do órgão, avança a imprensa local.

"Segovia, 55 anos, é Contra-Almirante na Marinha Brasileira. Com reconhecida experiência profissional nas áreas militar, gerencial e governamental, ele trabalhou em Análise de Inteligência, Operações Militares e Logística. (...) Tem pós-graduação em Política e Estratégia, pela Escola Superior de Guerra", afirmou a Apex, em comunicado.

Desde a tomada de posse do Governo de Jair Bolsonaro, a 01 de janeiro deste ano, Sergio Segovia Barbosa é já o terceiro presidente do organismo, depois das demissões de Mário Vilalva no mês passado e de Alexandre Carreiro, em janeiro, uma semana após ter assumido a liderança da Apex.