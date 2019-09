Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) solicitou ao Instituto da Segurança Social (ISS) as contribuições das empresas de transporte desde o ano de 2017, na sequência de acusações de baixas contribuições de que algumas delas têm sido alvo, e refere agora que os dados até 31 de julho de 2019 mostram um aumento das contribuições destas empresas face a 2017 e 2018.

Em comunicado, a Antram diz que estas empresas já fizeram contribuições de mais de 187,6 milhões de euros nos primeiros sete meses deste ano, que comparam com os cerca de 160 milhões de euros em 2018 e os 148 milhões de 2017.