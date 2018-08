Por Lusa | 04:07

Os cinco incêndios, registados pelas 00:30 de hoje nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Évora e Porto, encontram-se em fase de conclusão, indicou a Proteção Civil.

Os cinco incêndios envolveram um total de 174 homens e 46 viaturas estão em fase de conclusão, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio no Porto, no concelho de Paredes, já em fase de conclusão, regista 46 homens e 15 viaturas ainda no terreno.