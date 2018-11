Controlo governamental do Afeganistão caiu para o nível mais baixo - relatório

Por Lusa | 04:39

O controlo governamental do Afeganistão caiu nos últimos meses para o seu nível mais baixo, com os serviços de segurança a sofrerem perdas recordes, segundo um novo relatório divulgado hoje.

Desde que os relatórios trimestrais começaram em novembro de 2015, para avaliar o controlo do Governo afegão por distrito, este diminuiu 16 pontos percentuais, os distritos onde se regista contestação aumentaram 11 pontos e aqueles sob a influência ou controlo dos insurgentes aumentaram 5,5 pontos, segundo o relatório do Inspetor Geral para a Reconstrução do Afeganistão.

Este relatório trimestral, o 41.º, mostra a contínua fragilidade dos serviços de segurança afegãos e a resiliência dos extremistas islâmicos talibãs após 17 anos de guerra.