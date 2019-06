Convento de Cristo recebe exposição retrospetiva do arquiteto Bartolomeu Costa Cabral

O Convento de Cristo, em Tomar (Santarém), recebe, a partir de sábado e até 15 de setembro, uma exposição retrospetiva e biográfica do arquiteto Bartolomeu Costa Cabral, para a qual foram selecionados 18 dos seus projetos.

"A Ética das Coisas - Bartolomeu Costa Cabral 1953-2012" vai estar patente nas três Salas do Noviciado, no monumento classificado como Património da Humanidade desde 1983, mostrando "uma expressiva parte da obra deste arquiteto que se destaca, entre outros, pelos seus trabalhos no domínio da habitação, do urbanismo e do equipamento educativo", refere um comunicado do Convento de Cristo.

Num espaço "intimamente ligado à família" do arquiteto -- a parte residencial do antigo convento foi a morada do seu avô Bartolomeu antes da reaquisição desta pelo Estado, em 1939 -, vão ser mostrados projetos da autoria de "uma das figuras de proa da viragem do movimento moderno da arquitetura portuguesa", realçou a diretora do Convento de Cristo, Andreia Galvão.