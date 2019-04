Convento São Francisco em Coimbra promove ciclo de espetáculos "Somos Livres"

Por Lusa | 18:01

O Convento São Francisco, em Coimbra, promove até junho o ciclo "Somos Livres", uma iniciativa que convoca a memória "dos combates travados em nome da liberdade", através de concertos, teatro e fotografia.

O ciclo arrancou no sábado com a inauguração da exposição "Memorial de uma inscrição", um trabalho do fotógrafo Virgílio Ferreira em torno da memória "dos lugares da cidade de Coimbra associados aos movimentos de oposição política e cultural à ditadura do Estado Novo", que pode ser visitado até 30 de junho, disse à agência Lusa a Câmara Municipal de Coimbra, entidade responsável pelo Convento São Francisco.

Na terça-feira, os UHF atuam naquele espaço, apresentando "A Herança do Andarilho", um trabalho da banda liderada por António Manuel Ribeiro em torno da obra do cantautor José Afonso.