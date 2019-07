Copa América: Brasil conquista nono título com vitória por 3-1 sobre o Peru

O Brasil venceu hoje a 46.ª edição da Copa América de futebol, ao bater o Peru por 3-1 na final, disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, num encontro que acabou a jogar com menos um.

O avançado Gabriel Jesus foi o principal destaque da partida, ao assistir o primeiro golo, de Everton, aos 15, e fazer o segundo, aos 45+3, já depois de Guerrero ter empatado, de penálti, aos 44, sendo depois expulso aos 70, por acumulação de amarelos, antes do 3-1, de Richarlison (90), também de grande penalidade.

Numa prova disputada 'em casa', o Brasil conquistou o nono título da Copa América, o primeiro desde 2007, e sucede ao Chile, que tinha triunfado em 2015 e 2016, enquanto o Peru falhou a conquista do terceiro cetro.