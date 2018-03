Coreia do Norte pede "prudência, autocontrolo e paciência" em aproximação ao Sul e EUA

Por Lusa | 03:39

A Coreia do Norte pediu hoje "prudência, autocontrolo e paciência", na sua primeira posição pública sobre a aproximação à Coreia do Sul e aos Estados Unidos, apesar de acusar forças destes países de procurarem "estragar a atmosfera".

Numa nota divulgada pela agência estatal norte-coreana KNCA, Pyongyang considera que se criou um ambiente de reconciliação com Seul e que há uma "demonstração de mudança" na sua relação com Washington, mas sem mencionar as históricas cimeiras entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e os presidentes sul-coreano e norte-americano, previstas para abril e maio, respetivamente.

"Gostaríamos de recordar que este é um momento em que todos devemos encarar a situação com prudência, autocontrolo e paciência", acrescentou o país asiático.