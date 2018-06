Corpos de jornalistas encontrados na Colômbia identificados por exames de ADN

Por Lusa | 04:28

Os corpos de três funcionários do jornal El Comercio do Equador que foram encontrados numa zona fronteiriça da Colômbia dominada por narcotraficantes serão submetidos a exames de ADN para identificação, revelaram hoje as autoridades colombianas.

Os resultados dos exames estão a ser aguardados com "muita ansiedade", mas só serão revelados na próxima terça-feira, confirmou a porta-voz dos familiares das vítimas, Yadira Aguagallo.

Na passada quinta-feira, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, informou através da sua conta no Twitter que os corpos tinham sido encontrados e que era provável que pertencessem aos três funcionários do El Comercio.