Governo desmente cancelamento do aeroporto do Montijo e expansão da Portela

Uma mensagem enviada às redações na manhã desta quarta-feira numa folha timbrada do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, mas de uma conta de email que não pertencia a este gabinete governamental, dava conta do cancelamento dos projetos do aeroporto do Montijo e da expansão da Portela , em Lisboa.A mensagem, enviada pelos canais usados habitualmente para receção de notícias nas redações, foi já desmentida pelo ministério em comunicado."Não se trata de um comunicado oficial deste Gabinete e a informação dele constante também não é verdadeira", lê-se na nota do ministério.