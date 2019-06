CORREÇÃO: Mosteiro de São Bento da Vitória acolhe espétaculo inspirado em "Cristo velato"

O espetáculo-exposição "Quimeras", que se estreia na sexta-feira, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, 'nasce' da escultura "Cristo velato", de Giuseppe Sanmartino, e desenrola-se sobre "a apropriação da igreja" desta figura, revelou o diretor artístico. (CORIGE DATA DE ESTREIA DE SÁBADO PARA SEXTA-FERA)

"Este espetáculo surge do fascínio por uma imagem, a estátua 'Cristo velato' de Giuseppe Sanmartino", afirmou Luís Castro, revelando que esse "fascínio" o levou, juntamente com Vel Z., com quem partilha a direção artística da peça, ao Museo Cappella di San Severo, em Nápoles, onde se encontra o corpo jacente de Cristo.

"Absorvemos a envolvência e a estátua, e trouxemos isso connosco para um dia fazermos um espetáculo. Já sabíamos que este 'Quimeras' partiria disso", contou.