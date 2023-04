Correio da Manhã continua a aumentar as vendas em banca

As vendas globais do Correio da Manhã dispararam 4% desde as alterações gráficas introduzidas no jornal, a 9 de janeiro.



Os dados dizem respeito às vendas em banca registadas até 22 de abril e indicam que, por regiões, as ilhas e o Norte foram aquelas que registaram o maior aumento, num total de 16% e de 14%, respetivamente.

Por distritos, o crescimento percentual mais significativo registou-se no Porto.



Entretanto, os nossos jornalistas vão continuar a visitar os pontos de venda, parceiros indispensáveis para o sucesso. No próximo dia 2, Pedro Mourinho e Mariana Béu vão estar nas localidades da Zambujeira do Mar, Odemira, Vila Nova de Mil Fontes, Cercal do Alentejo, Porto Covo e Sines.



Dia 3, a ação prossegue em Vila Nova de Santo André, Comporta e Carvalhal, com João Ferreira e Sara Carrilho. No dia 4, Francisco Penim e Janete Frazão vão a Estremoz, Mora, Malagueira e Évora. Por fim, a 5, Paulo Santos e Rui Pedro Vieira estão em Campo Maior e Portalegre.