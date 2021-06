Corticeira Amorim compra 50% da Cold River's Homestead ao BCP por 14,5 milhões de euros

A Corticeira Amorim pagou 14,5 milhões de euros ao BCP por 50% da Cold River's Homestead, que tem uma parte da Herdade do Rio Frio, em Setúbal, antiga propriedade do BPN, foi hoje comunicado ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim deu conta de ter concluído "hoje um acordo com o Banco Comercial Português para a aquisição de 50% da sociedade Cold River´s Homestead, SA," com sede em Lisboa, "a qual tem um conjunto de ativos (bens móveis e imóveis) afetos à exploração agroflorestal, que constitui uma parte (3.300 hectares) da chamada Herdade do Rio Frio, situada no distrito de Setúbal, pelo valor total de 14.525.000 de euros".

A empresa de Mozelos, Santa Maria da Feira, anunciou também um acordo com a Parvalorem para a compra dos restantes 50%, condicionado à verificação de determinados requisitos, que espera concretizar "no curto prazo".