Primeiro-ministro já teve de interromper as férias devido aos incêndios.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Chapéu de sol espetado na areia e conversas em dia. António Costa prefere ficar instalado no meio do povo do que nas confortáveis espreguiçadeiras e, mais uma vez, está de férias na praia do Carvoeiro, em Lagoa, Algarve.