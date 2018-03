Costa afirma que partida para olimpíadas de Tóquio é o momento mais importante

Por Lusa | 19:03

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que mais importante do que os resultados à chegada dos atletas olímpicos e paralímpicos portugueses é o momento de partida para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

António Costa assumiu esta posição no final de uma sessão de apresentação dos preparativos das delegações olímpica e paralímpica de Portugal para as olimpíadas de Tóquio, num breve discurso em que destacou a importância do desporto e do espírito olímpico em termos de promoção da inclusão social, da igualdade e conhecimento científico.

"Como dizia Fernando Pessoa, a maior vitória não é chegar, mas partir, porque esse é o momento mais difícil, onde se colocam questões como: Será que sou capaz? Será que vale a pena todo este enorme esforço nestes dois anos até Tóquio?", referiu o líder do executivo, numa intervenção que se seguiu às do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e aos dos presidentes dos comités Paralímpico, José Manuel Lourenço, e Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino.