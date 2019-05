Costa defende que é "altura de mudar" após 15 anos da Comissão nas mãos do PPE

O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu hoje no Conselho Europeu, em Bruxelas, que o socialista Frans Timmermans é o melhor candidato à presidência da Comissão Europeia, até porque "chegou a altura de mudar" após 15 anos de hegemonia do PPE.

"Depois de pelo menos 15 anos consecutivos de presidentes do PPE, creio que chegou a altura de mudar", disse António Costa, no final de uma cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que marcou o arranque das negociações em torno das designações para os cargos institucionais de topo, com destaque para a presidência da Comissão, liderada nos últimos 15 anos por José Manuel Durão Barroso (2004-2014) e Jean-Claude Juncker, ambos do Partido Popular Europeu (PPE).

