Costa desdramatiza parábola do vinho de Marcelo e diz que há tempo para provar o seu Governo

O secretário-geral do PS reagiu hoje com humor à parábola do vinho do Presidente da República, alegando que há tempo para provar o Governo e que a mensagem da escassez de recursos dirigiu-se à sociedade em geral.

António Costa fez esta interpretação do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na posse do XXII Governo Constitucional, no sábado, no Palácio Nacional da Ajuda, quando entrava para a reunião da Comissão Nacional do PS, em Santarém.

Confrontado com a parábola usada pelo Presidente da República de que o segundo vinho pode ser melhor do que o primeiro, embora tal seja raro - isto, numa alusão aos governos -, o secretário-geral do PS usou o humor e defendeu que "a qualidade do vinho só se sabe depois de provar".