Costa destaca "consenso nacional" em torno de posições defendidas em Bruxelas

Por Lusa | 15:18

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que há um "consenso transversal" nos partidos na defesa das políticas de coesão e agrícola comum (PAC), comentando o apoio de Rui Rio às posições defendidas pelo Governo em Bruxelas.

"Não é a linha do Governo, é a linha da política portuguesa e que tem um consenso transversal a todas as forças políticas" de defender os fundos de coesão e a PAC como "marcas identitárias", disse Costa, em declarações aos jornalistas à entrada da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

"É uma posição tradicional de Portugal e vejo com agrado que não seja um fator de divisão, mas que saibamos, como é timbre de Portugal, unirmo-nos quando estão em causa os interesses nacionais".