Costa diz que não há nenhuma razão para esquerda não aprovar proposta de Orçamento

O primeiro-ministro afirmou hoje que não há qualquer razão para que as forças à esquerda do PS não aprovem o orçamento, defendendo que a proposta consolida o caminho iniciado em 2016 e não apresenta qualquer retrocesso.

António Costa assumiu esta posição sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 - documento entregue na segunda-feira à noite na Assembleia da República - em declarações à agência Lusa, após visitar a missão da Polícia Marítima na ilha grega de Samos.

"Não vejo nenhuma razão para que as forças políticas que aprovaram os quatro últimos orçamentos que o Governo apresentou não aprovem este. Não há nenhum retrocesso na proposta de Orçamento para o próximo ano. Há a consolidação de todas as medidas adotadas e há avanços no sentido positivo daquilo que tem sido a continuidade das boas políticas orçamentais iniciadas em 2016", sustentou o primeiro-ministro.