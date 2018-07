Costa quer Portugal no núcleo duro da integração numa Europa de geometria variável

Por Lusa | 13:49

O primeiro-ministro defendeu hoje que a Europa deve avançar com geometrias variáveis de processos de integração para que os 27 Estados-membros não se bloqueiem entre si e que Portugal tem de estar no "núcleo duro".

António Costa preconizou este posicionamento estratégico para Portugal na conferência sobre o futuro da Europa, intitulado "Encontro com cidadãos", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com a presença do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

Já a meio da conferência, Macron e Costa foram interrogados por uma jovem portuguesa sobre o atual estado do eixo franco-alemão.