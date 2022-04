À saída do Palácio de São Bento, em Lisboa, no que é a sede da Assembleia da República Portuguesa, António Costa destacou que tanto o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa como de Augusto Santos Silva "foram muito pertinentes"."As missões de garantia da soberania nacional são muito importantes, quer em contexto de pandemia, quer por exemplo, em resposta a catátrofes como é o caso da crise sísmica que se vive nos Açores", acrescentou o primeiro-ministro."O investimento que temos preparado em defesa é para aumentar a capacidade, melhorar a tecnologia", referiu o primeiro-ministro, acrescentando que todo o equipamento que tecnológico das forças armadas "vai ser renovado", tais como "aeronaves necessárias para as operações combaterem incêndios".A gestão dos recursos que o Governo tem feito é a que "melhor permite responder a situações de emergência como a guerra ou a Covid-19 e "prova disso é a resposta que tem havido ao aumento dos combustiveis". "Vamos sempre procurar a melhorar alocação dos impostos dos portugueses", destacou ainda.No entanto, Costa frisa que caso se consiga a mobilização de fundos europeus, "vamos mais longe".