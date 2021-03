UE podia já ter acelerado vacinação da Covid-19 se farmacêuticas cumprissem, diz presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia afirmou esta quinta-feira que a União Europeia (UE) podia já "ter sido muito mais rápida" na vacinação contra covid-19 "se as farmacêuticas tivessem cumprido os contratos", mas disse manter os objetivos de imunização.

"A vacinação está agora finalmente a progredir de forma constante e [...], se olharmos para o número de pessoas que foram totalmente vacinadas na Europa, são 18,2 milhões, pelo que 4,1% [dos cidadãos] já receberam as duas doses da vacina, mas é claro que todos sabemos que poderíamos ter sido muito mais rápidos se todas as empresas farmacêuticas tivessem cumprido os seus contratos", declarou Ursula von der Leyen.

Falando aos jornalistas no final de uma cimeira virtual de líderes consagrada aos problemas com a campanha de vacinação contra a covid-19 na UE, a líder do executivo comunitário disse esperar que as farmacêuticas "aumentem as suas entregas tal como contratadas no segundo trimestre" deste ano, para o processo de imunização "ganhar ritmo".