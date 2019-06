CP com mais de um quarto das queixas dos transportes no 2.º semestre de 2018

A CP - Comboios de Portugal recebeu mais de um quarto das queixas dos utentes dos transportes no segundo semestre de 2018, com 2.891 reclamações, mais 1.041 do que no semestre anterior, segundo a AMT.

A CP, o Metropolitano de Lisboa, a Transtejo, a Rede Nacional de Expressos (RNE) e a Transportes Sul do Tejo (TST) foram as empresas com mais reclamações entre julho e dezembro, representando 52% do total das reclamações.

De acordo com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), a CP - Comboios de Portugal liderou com 2.891, seguindo-se a Transtejo, a Rede Nacional de Expressos e a Transportes Sul do Tejo (TST), com 953, 604, 509 e 416, respetivamente.