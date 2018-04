Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CP diz que cumpriu 63% da circulação prevista até às 12h00

Foram suprimidos 215 comboios a nível nacional.

Por Lusa | 13:42

A CP (Comboios de Portugal) garantiu esta segunda-feira que cumpriu 63% da circulação prevista até às 12h00, tendo sido suprimidos 215 comboios a nível nacional, resultado da greve dos trabalhadores das Infraestruturas (IP) de Portugal.



As ligações onde a paralisação está a ter um maior impacto são as de longo curso e regionais, disse à Lusa a porta-voz da CP, Ana Portela.



Segundo os dados da empresa, os urbanos de Lisboa e do Porto estão numa situação de "quase normalidade", tendo sido cumpridas 93% e 75% das ligações previstas, respetivamente.



No longo curso, foram realizadas 11% das ligações no "Alfa" até às 12h00 e 20% no "Intercidades".



Nas ligações regionais, 13% dos comboios previstos foram realizados e nos inter-regionais foram 17%, acrescentou.



No total, foram realizadas durante este período 369 ligações.



Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem esta um dia de greve, sem que haja serviços mínimos para os comboios de passageiros.



Circulação dos comboios da Fertagus normalizada desde as 09:00

A circulação dos comboios da Fertagus está normalizada desde as 09:00 e assim deverá permanecer durante as próximas horas, apesar da greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), segundo a empresa.



De acordo com a Fertagus, nas primeiras horas da manhã, das 34 circulações previstas, apenas se realizaram 15 (44%), mas pelas 09h00 a circulação já estava a fazer-se dentro da normalidade.



A empresa fará um novo balanço no final da tarde.



A Fertagus, que é responsável por 70 mil deslocações diárias, serve atualmente 14 estações, 10 das quais na margem Sul (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem Norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).