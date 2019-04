CPLP vai ter modelo de intervenção em caso de catástrofes - Governo cabo-verdiano

Por Lusa | 13:19

O ministro da Administração Interna de Cabo Verde anunciou hoje a criação de "mecanismos de intervenção coordenada", no âmbito da CPLP, que respondam prontamente em situações de emergência humanitária, como a que recentemente atingiu Moçambique.

"A questão das alterações climáticas e dos desafios que se colocam aos países insulares e costeiros tem merecido uma preocupação no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A catástrofe natural em Moçambique espoletou ainda mais esta preocupação", disse Paulo Rocha, em declarações aos jornalistas na cidade da Praia.

O ministro falava no final da abertura do encontro preparatório da V Reunião dos Ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP, que se realiza na quarta-feira na capital de Cabo Verde.