CPLP/Cimeira: Costa e Marcelo falam em clima de "empatia" e "ambição nova"

Por Lusa | 22:10

O Presidente e o primeiro-ministro de Portugal consideraram hoje que na XII Cimeira da CPLP se viveu um clima de "empatia" entre chefes de Estado e de Governo, "muito construtivo e ativo", com "uma ambição nova".

"Estou mais otimista. A cimeira foi excecional. Em termos absolutos e em termos relativos, comparada, nomeadamente, com a última, que tinha sido boa", afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final da XII Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Santa Maria, na ilha do Sal, Cabo Verde.

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado elogiou esta conferência "pelo calor da receção, pela organização, pelo número de chefes de Estado e chefes de Governo", pelo empenho de todos eles, pela empatia criada entre todos eles, pela convergência que os últimos dois anos permitiram entre todos eles".