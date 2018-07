CPLP/Cimeira: Guiné Equatorial "deu sinais claros" de querer estar na CPLP - Cabo Verde

Por Lusa | 21:06

O Presidente de Cabo Verde afirmou hoje que a Guiné Equatorial deu "sinais claros" do interesse em estar na CPLP, mas não informou sobre eventuais progressos para a abolição da pena de morte, anunciados na cimeira.

"Como participante, parece-me ter havido sinais claros do interesse da Guiné Equatorial, como de todos os outros Estados-membros, em estar" na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) "e se integrar cada vez mais", disse Jorge Carlos Fonseca, presidente em exercício da organização, no final da XII conferência de chefes de Estado e de Governo, que decorreu deste terça-feira em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.

Questionado se o Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema, prestou esclarecimentos aos restantes chefes de Estado e de Governo sobre eventuais progressos para a abolição da pena de morte, uma das medidas previstas no roteiro de adesão desde a sua entrada para a comunidade, em 2014.