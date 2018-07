CPLP/Cimeira: Secretária-executiva espera compromisso político com cooperação económica (REPETIÇÃO)

Por Lusa | 09:01

A secretária-executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) espera que os Estados-membros renovem "o compromisso político com a cooperação económica e empresarial", área em que falta "um alinhamento" de todos, na cimeira da próxima semana, em Cabo Verde.

"Embora todos os países reconheçam a importância de se reforçar a cooperação do domínio económico e empresarial, tendo em conta as potencialidades de todos os nossos Estados, e também a necessidade que existe nos nossos países de promover um desenvolvimento mais sustentado (...), pessoalmente fico com a impressão de não haver ainda um alinhamento entre os Estados-membros da CPLP relativamente à forma como se deve implementar essa cooperação económica e empresarial", afirmou Maria do Carmo Silveira, em entrevista à agência Lusa.

A secretária-executiva falava a propósito da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da comunidade lusófona, que decorre na terça e na quarta-feira em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.