CPLP/Cimeira: Secretária-executiva identifica mobilidade e promoção do comércio como desafios

Por Lusa | 23:40

A secretária-executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria do Carmo Silveira, identificou hoje a facilitação da mobilidade e a promoção do comércio como os principais desafios que a organização enfrenta.

"Esta vontade política de construção de um espaço comum de solidariedade, de concertação e de diálogo coloca diversos desafios à nossa organização, dos quais destacaria a facilitação da mobilidade de pessoas e bens, a criação de um ambiente económico e jurídico que facilite a promoção do comércio e investimento mútuos e uma maior aproximação aos cidadãos da nossa comunidade", disse a responsável, na abertura da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre entre hoje e quarta-feira em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.

Maria do Carmo Silveira manifestou-se convicta de que, "com o contínuo engajamento de cada um dos Estados-membros, a CPLP será capaz de se superar no contexto do mundo globalizado, sem se descaracterizar, transformando os vínculos históricos, linguísticos e afetivos numa poderosa alavanca para o desenvolvimento dos seus Estados e consolidando-se enquanto realidade linguística, sem dúvida, mas também política e -- esperamos -- cada vez mais económica".