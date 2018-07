CPLP/Cimeira:Mobilidade na CPLP é "perfeitamente compatível" com pertença à UE -- António Costa

Por Lusa | 19:49

O primeiro-ministro português, António Costa, disse hoje que a proposta de Portugal sobre mobilidade na comunidade lusófona é "perfeitamente compatível" com a pertença do país à União Europeia, sublinhando que é preciso avançar antes que as regras mudem.

"A mobilidade foi uma proposta que Portugal apresentou e que é perfeitamente compatível com o nosso quadro regulamentar na União Europeia e, é por isso, que é importante não adiar excessivamente a decisão sobre esta matéria para podermos tomar as decisões enquanto o quadro legal é este", disse António Costa.

"Se um dia o quadro legal na Europa evoluir as coisas depois podem tornar-se diferentes. É preciso aproveitar esta janela de oportunidade e espero que aproveitemos", reforçou.