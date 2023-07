Creches passam a poder estar abertas durante a noite

As creches vão passar a poder estar abertas em "período noturno", segundo consta na portaria publicada quinta-feira em Diário da República.A portaria também indica que as creches vão poder ser instaladas em contentores ou integradas em universidades ou hospitais, o que já se verifica no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), na Covilhã, e no Hospital da Universidade de Coimbra.

"As creches podem instalar-se em construções modulares, em edifícios existentes ou em espaços integrados em universidades, estabelecimentos hospitalares, empresas e entidades públicas", lê-se na portaria.