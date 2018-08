Por Lusa | 18:42

O grupo Crédito Agrícola tinha 659 agências em junho deste ano, menos dez do que as 669 agências do final de 2017, segundo dados divulgados à Lusa.

Já quanto a trabalhadores, no final de junho o grupo tinha 4.033, mais três funcionários do que em final de dezembro passado.

O Crédito Agrícola revelou hoje que teve lucros consolidados de 64,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 37% do que em igual período do ano passado.