Crescimento do turismo em Lisboa potencia investimentos em municípios periféricos

Por Lusa | 15:24

Municípios periféricos da capital, como Oeiras, Amadora e Odivelas, sentem que têm beneficiado do crescimento do turismo, revelando que tal potenciou novos investimentos, sobretudo na hotelaria e na restauração, bem como a valorização do património destes territórios.

"Lisboa hoje é, realmente, uma cidade cosmopolita, tem muita procura trística, portanto é natural que todos os municípios que estão próximos de Lisboa de alguma forma beneficiem dessa procura", reconheceu o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, destacando a instalação de empresas de tecnologia no concelho, que desencadeou um reforço da hotelaria para satisfazer as necessidades dessas empresas.

Em declarações à Lusa, o autarca disse que Oeiras também tem "pressão turística", já que o município dispõe de "uma frente ribeirinha única", com 11 quilómetros, e de várias praias.