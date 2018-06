Crescimento económico da zona euro recuperou ligeiramente em junho - Markit

Por Lusa | 11:46

O crescimento económico da zona euro recuperou ligeiramente em junho graças ao melhor comportamento da atividade comercial dos serviços, anunciou hoje a Markit.

A estimativa do Índice PMI (Purchasing Managers' Index) composto da atividade total da zona euro da Markit subiu para 54,8 pontos, contra 54,1 pontos em maio, o nível mais baixo dos últimos 18 meses e quando acumulou quatro meses consecutivos de quedas.

A melhoria do índice em junho foi impulsionada pela melhoria do crescimento da atividade comercial no setor dos serviços, que alcançou a expansão mais rápida desde o último mês de fevereiro.