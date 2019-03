Criação de taxa turística em Macau só deve servir para promover turismo -- MGM China

Por Lusa | 06:01

O diretor executivo da MGM China, operadora do jogo em Macau, defendeu hoje que a criação de uma taxa turística no território não pode ser um mero imposto adicional e que só deve servir para promover o turismo.

As declarações de Grant Bowie surgem após a entrevista da responsável pela Direção dos Serviços de Turismo (DST) à agência Lusa, na qual revelou que o Governo está a efetuar um estudo para a possível aplicação de uma taxa turística no território, como acontece atualmente em Veneza (Itália) e no Japão.

A ser definida, a taxa "tem que ser usada especificamente para a promoção do turismo, não deve ser um método alternativo de cobrança de imposto", sustentou Bowie.