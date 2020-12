Criança de 12 anos rouba carro aos pais e conduz 200 quilómetros com a prima de sete ao lado

Um rapaz de 12 anos roubou o Range Rover Evoque aos pais e conduziu durante 200 quilómetros com a prima de sete anos ao lado, antes de ser parado pela polícia.

Na última segunda-feira de manhã, o miúdo pegou no SUV no bairro de Queens, em Nova Iorque (Estados Unidos), e, com a prima no lugar do "pendura", guiou cinco horas até à fronteira com o estado de Delaware.

Dado o alerta pelos pais, uma patrulha policial identificou a viatura quando atravessava New Jersey e ainda ligou as sirenes para o travar, mas o intrépido condutor preferiu antes acelerar para os despistar.

Os agentes optaram antes por não encetar a perseguição para não colocarem em risco as vidas das duas crianças.

