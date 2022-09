Criança de cinco anos novamente raptada após mãe a trazer de Barcelona

Sebastian Riera, de 5 anos, foi raptado, esta manhã de sábado, na zona de Cajados, em Palmela. O tio da criança contou ao CM que o menino estava em casa da avó materna quando dois homens apareceram e se identificaram como polícias. A avó não estranhou e deixou entrar os indivíduos em casa. O tio diz que um deles estava encapuzado e que o outro tinha barba e usava chapéu, calças castanhas e uma camisola escura. Contou ainda que estava um terceiro elemento dentro de um carro preto, no qual depois fugiram. A avó ainda tentou impedir o rapto, mas não conseguiu.

A avó não estranhou a presença de polícias porque a mãe de Sebastian está presa, na cadeia de Tires, e tinha dito que iriam elementos da autoridade ver a casa.





Miguel Rocha, o tio da criança, contou que a mãe fugiu com o menino de Barcelona para Portugal e que é essa a razão de estar presa. Sebastian estava entregue à avó materna até ser decidido pelo tribunal a quem seria dada a guarda. Miguel Rocha fez uma publicação nas redes sociais a dar conta do rapto do sobrinho, que está a ser partilhada por várias pessoas.