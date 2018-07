Crianças e treinador presos em gruta na Tailândia garantem estar saudáveis - vídeo

Por Lusa | 04:59

As 12 crianças e o treinador de futebol presos há 11 dias numa gruta na Tailândia disseram que estavam saudáveis num vídeo divulgado hoje, num momento em que se esperam chuvas fortes que podem complicar os planos de extração.

No vídeo, as 12 crianças e o seu treinador são vistos sentados com as forças da marinha tailandesa na gruta escura, com seus rostos visivelmente magros iluminados pelo facho de uma lanterna.

As crianças, embrulhadas em mantas aquecidas, apresentam-se à vez, juntando as mãos numa saudação tradicional, dizendo os seus nomes e que se encontram saudáveis.