Crianças salvas por vizinhos ao saltarem de apartamento a arder

Duas crianças de três e dez anos foram salvas por vizinhos, ao saltarem da varanda de um terceiro andar quando o apartamento onde viviam com os pais foi tomado pelo fogo.

O drama, que aconteceu esta terça-feira na cidade francesa de Grenoble, foi filmada e publicada no Twitter por um vizinho que vivia em frente ao prédio onde tudo se passou.

Já com as chamas a saírem pelas janelas, a criança mais velha pegou no irmão e deixou-o cair de uma altura superior a dez metros.

Os vizinhos, que entretanto se tinham juntado debaixo da varanda com um tapete, conseguiram apanhá-lo, para depois o mais velho também ser salvo em segurança.

O rapaz saltou de seguida para também ser apanhado em segurança. Do sinistro acredita-se que ambos tenham sofrido fraturas nos antebraços.

Mais 17 pessoas ficaram feridas por inalação de fumo na evacuação do prédio, das quais dez receberam assistência médica no hospital, incluindo as duas crianças.