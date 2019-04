Crimeia demonstrou "clara vontade" de se unir à Rússia -- vice-MNE russo (REPETIÇÃO)

Por Lusa | 09:00

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Alexander Grushko, assinalou em entrevista à Lusa que a população da Crimeia manifestou "clara vontade" de se unir à Rússia e que a decisão "respeita" a Carta das Nações Unidas.

"Existiu uma clara vontade do povo da Crimeia de se unir à Federação da Rússia. Esteve totalmente em consonância com a Carta das Nações Unidas. Quando se diz que existe uma crescente tensão na região do Mar Negro, não existem de todo ameaças militares", assinalou o responsável russo, 63 anos, no serviço diplomático desde 1977 e que entre 2012 e 2018 foi o representante permanente da Rússia na NATO, em Bruxelas.

A Rússia anexou a península da Crimeia em março de 2014, após o derrube do Governo "pró-russo" em Kiev, e promoveu um referendo sobre o regresso do território à federação russa, que obteve uma aprovação de mais de 97%, segundo os dados oficiais.