Cristas desafia Costa para debate sobre lei do arrendamento

Por Lusa | 17:56

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou hoje o primeiro-ministro, António Costa, para um debate sobre a reforma do arrendamento que a líder centrista teve sob a sua tutela no anterior Governo.

"Como volta não volta eu sou alvo destas críticas diretas por parte do primeiro-ministro, sem a possibilidade de um debate franco, honesto e profundo sobre esta matéria, entendi convidar, desafiar, o primeiro-ministro e os órgãos de comunicação social a organizar um debate público sobre esta matéria", disse Assunção Cristas aos jornalistas no parlamento.

A presidente do CDS-PP questionou hoje o primeiro-ministro no debate quinzenal sobre os preços praticados na "renda acessível" e foi acusada por António Costa de ter provocado conscientemente, apesar dos avisos, uma "calamidade social" com a lei do arrendamento.