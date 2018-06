Cristas lamenta que Costa prefira "acusações e insinuações" a debate sobre arrendamento

Por Lusa | 02:37

A presidente do CDS-PP lamentou hoje que o primeiro-ministro tenha recusado o seu desafio para um debate sobre a reforma do arrendamento, defendendo que António Costa prefere "continuar a fazer acusações e insinuações".

"Em vez de enfrentar o tema com verdade e profundidade, prefere certamente continuar a fazer acusações e insinuações sem possibilidade de um debate esclarecedor, com tempo e seriedade", disse Assunção Cristas numa nota enviada à Lusa.

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou o primeiro-ministro, António Costa, para um debate sobre a reforma do arrendamento que a presidente centrista teve sob a sua tutela enquanto ministra do anterior Governo.